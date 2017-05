Barça : Valverde annonce ses ambitions « Par Eric Bethsy - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé entraîneur du FC Barcelone lundi, Ernesto Valverde est arrivé ce mercredi en Catalogne. L’occasion pour lui d’évoquer son nouveau challenge et ses ambitions. "C’est un privilège d'être ici. J'ai beaucoup de chance que le club ait pensé à moi et qu'il m'ait proposé le poste, a confié l’Espagnol au site officiel du FCB. Je suis très enthousiaste à l'entame de cette nouvelle étape de ma carrière. C'est un immense défi et j'ai l'intention de faire du FC Barcelone un club encore plus grand qu'il ne l’est déjà." Dans un premier temps, l’ancien coach de l’Athletic Bilbao devra relancer des Blaugrana en difficulté cette saison. Dans un premier temps, l’ancien coach de l’Athletic Bilbao devra relancer des Blaugrana en difficulté cette saison.

