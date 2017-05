Monaco : Bernardo Silva et l'avenir de Mbappé « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il a été le premier à quitter Monaco cet été, il ne sera pas le dernier, Bernardo Silva (22 ans, 37 matchs et 8 buts en L1 cette saison) le sait. Le Portugais ne serait d'ailleurs pas surpris de voir Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) faire lui aussi ses valises à l'occasion de ce mercato estival. "Honnêtement, je pense que même lui ne sait pas s’il va rester ou partir, a indiqué le nouveau joueur de Manchester City sur RMC. C’est un joueur fantastique, qui a eu une deuxième partie de saison incroyable. Et s’il y a des offres à hauteur de 120 millions comme tout le monde en parle… Je pense qu’il est bien à Monaco. Mais s’il part dans un gros club pour jouer c’est aussi très bien pour lui. C’est une situation difficile parce qu’il est très jeune. Normalement, ce serait bien de rester un an de plus. Mais par rapport à son âge, il a une maturité incroyable. Donc on ne sait jamais." Avec des offres de 120 millions d'euros, le Real Madrid et Manchester City sont en tout cas prêts à tout pour attirer le phénomène monégasque. Avec des offres de 120 millions d'euros, le Real Madrid et Manchester City sont en tout cas prêts à tout pour attirer le phénomène monégasque.

