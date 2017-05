Man City : Bernardo Silva explique son choix « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, vous étiez 51% à penser que Bernardo Silva (22 ans, 37 matchs et 8 buts en L1 cette saison) n'avait pas effectué un bon choix de carrière en quittant l'AS Monaco pour Manchester City cet été. Invité sur RMC à s'exprimer sur ce transfert, le milieu de terrain portugais a expliqué pourquoi il avait opté pour les Citizens. "Quand j’ai eu l’opportunité de jouer en Premier League, d’être entraîné par Guardiola et d’évoluer avec des joueurs comme De Bruyne, Agüero ou Silva, je ne pouvais pas refuser, s'est justifié l'ancien pensionnaire du Benfica Lisbonne. C’est aussi une bonne offre pour Monaco. Je suis très content. Je vais jouer dans le meilleur championnat du monde." L'ASM a récupéré 50 millions d'euros, plus 20 millions de bonus éventuels, dans la transaction. L'ASM a récupéré 50 millions d'euros, plus 20 millions de bonus éventuels, dans la transaction.

