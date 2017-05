ASSE : le club se défend pour l'entraîneur « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis quelques jours, les rumeurs vont bon train concernant le successeur de Christophe Galtier à Saint-Etienne. On dit les deux présidents de l'ASSE en désaccord, positionnés sur des entraîneurs pas vraiment enthousiasmants (Roy, Celestini), etc. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont tenu à publier un communiqué pour remettre les choses au clair et rassurer leurs supporters. "Certains médias, sous l’influence d’agents mécontents des choix de l’ASSE, se permettent de dénigrer le travail des dirigeants du club, lesquels ne se laisseront pas dicter leurs choix par des intermédiaires avant tout soucieux de défendre leurs propres intérêts. Les supporters de l’ASSE doivent simplement savoir que le club, en ordre de marche et au travail, ne cédera à aucune pression", indique ainsi l'ASSE. "Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne, Roland Romeyer, président du directoire et Dominique Rocheteau, coordinateur sportif, ont d’ores et déjà établi une short-list de coachs de haut niveau qui sont d’accord pour rejoindre le club. Néanmoins des discussions doivent encore être menées avec chacun d’entre eux pour garantir le meilleur choix et aboutir à la sélection finale", poursuit le club du Forez. En attendant, les Verts n'ont toujours pas d'entraîneur. En attendant, les Verts n'ont toujours pas d'entraîneur.

