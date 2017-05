Man Utd : Ibrahimovic, Raiola fait le point

Gravement blessé à un genou, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) n'a pas encore annoncé s'il restait à Manchester United, où il possède une option dans son contrat pour prolonger d'une année supplémentaire. Après avoir affirmé que l'attaquant suédois restera en Europe, son agent Mino Raiola précise que l'ancien Parisien veut même rester en Premier League et n'écarte pas l'hypothèse d'une prolongation à Old Trafford.

"Il veut rester en Angleterre, il veut rester au sommet et s’il voit qu’il peut être un atout précieux pour Manchester United, alors pourquoi pas Manchester United ? Il peut être un atout précieux pour d’autres clubs de premier plan aussi... Mais je pense qu’il est respectueux de parler d’abord avec Manchester United et de voir ce que toutes les parties veulent. Nous avons beaucoup d’offres d’autres clubs et nous devons les évaluer", a expliqué le représentant à TalkSPORT.