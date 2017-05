PSG : toujours un œil sur Gaya Par Romain Lantheaume - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d’un latéral gauche pour pallier le départ de Maxwell, le Paris Saint-Germain a fait du Napolitain Faouzi Ghoulam sa priorité. Mais le club de la capitale étudie également d’autres pistes. D’après le quotidien Marca, le PSG garde un œil sur le défenseur de Valence, José Luis Gaya (22 ans, 27 matchs et 1 but en Liga cette saison). Suivi par le club francilien depuis plusieurs saisons, l’Espagnol a encore été supervisé lors de la dernière journée de Liga contre Villarreal (1-3). Pas sûr pour autant que le vice-champion de France passe à la vitesse supérieure pour un élément dont la progression a été entravée par les blessures et qui dispose d’une clause libératoire de 40 millions d’euros… Pas sûr pour autant que le vice-champion de France passe à la vitesse supérieure pour un élément dont la progression a été entravée par les blessures et qui dispose d’une clause libératoire de 40 millions d’euros…

News lue par 1745 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+