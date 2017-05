Liverpool : la belle opportunité pour Clichy

Libéré par Manchester City après six ans de bons et loyaux services, Gaël Clichy (31 ans, 25 matchs et 1 but en Premier League cette saison) pourrait bien rester en Premier League. Déjà apprécié par Crystal Palace, le latéral gauche pourrait même rebondir dans un club de premier plan !

En effet, d’après The Sun et le Daily Mail, outre Crystal Palace, le coach de Liverpool, Jürgen Klopp, pense au Français. Le technicien souhaite intensifier la concurrence à ce poste où James Milner (31 ans, 36 matchs et 7 buts en Premier League cette saison) a dépanné cette saison. A priori, l’ancien Gunner devrait sauter sur cette opportunité !