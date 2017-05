Lorient : Denoueix valide le pari Landreau « Par Romain Lantheaume - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Relégué en Ligue 2, Lorient va tenter un petit pari en offrant à Mickaël Landreau sa première expérience d’entraîneur principal (voir ici). Pour l’ancien coach de Nantes, Raynald Denoueix, les Merlus ont fait le bon choix en misant sur son ex-gardien de but. "Je ne suis pas inquiet pour lui ! Comme Didier Deschamps, il a depuis toujours l'intelligence nécessaire pour comprendre le jeu et aussi pour se faire comprendre des autres, a estimé le technicien dans les colonnes de L’Equipe. Ce choix de Lorient me paraît cohérent par rapport à l'histoire du club, fortement marquée par Christian Gourcuff. Et Mickaël a déjà beaucoup appris en se retrouvant tous les jours sur le terrain, au Paris FC (comme adjoint, ndlr)." Alors que le club breton a annoncé vouloir mettre en place un nouveau projet de jeu, le recordman de matchs disputés en L1 (618) sera attendu au tournant dans un championnat où il vaut souvent mieux muscler le jeu ! Alors que le club breton a annoncé vouloir mettre en place un nouveau projet de jeu, le recordman de matchs disputés en L1 (618) sera attendu au tournant dans un championnat où il vaut souvent mieux muscler le jeu !

