Man City : le président catégorique pour Agüero « Par Romain Lantheaume - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au sortir d’une saison contrastée où Gabriel Jesus a menacé son statut de titulaire avant de se blesser, l’attaquant Sergio Agüero (28 ans, 30 matchs et 20 buts en Premier League cette saison) va sans doute se poser des questions sur son avenir à Manchester City cet été. Mais le président des Skyblues, Khaldoon Al Mubarak, s’est montré très clair : aucune chance de voir le Kun s’en aller. "J'ai lu beaucoup de spéculations là-dessus et c'est ridicule, a affirmé le boss émirati sur le site du club. Sergio Agüero est l'un des meilleurs joueurs du monde et nous aspirons à remporter toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes engagés. La présence de Sergio Agüero dans l'équipe est absolument indispensable et n'a jamais été remise en doute." Lié jusqu’en 2019 avec les Citizens, voilà l’Argentin clairement fixé sur les intention de sa direction. Lié jusqu’en 2019 avec les Citizens, voilà l’Argentin clairement fixé sur les intention de sa direction.

News lue par 7731 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+