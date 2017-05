Lyon : Ferri dévoile sa priorité « Par Romain Lantheaume - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le plus souvent remplaçant à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain Jordan Ferri (25 ans, 28 apparitions et 1 but en L1 cette saison) sort d’une saison "frustrante" avec son club formateur, comme l’intéressé le reconnaît lui-même. A l’approche du mercato d’été, le natif de Cavaillon se pose donc des questions sur son futur, mais sa priorité va clairement à l’OL. "Que d’autres clubs soient intéressés, c’est rassurant, mais je suis encore focalisé sur Lyon pour l’instant parce que je veux rendre à ce club tout ce qu’il m’a donné, a expliqué l’ancien international Espoirs français au site Foot Mercato. Il faut voir. Il va y avoir des discussions avec le club, je veux savoir la position de mon club parce que j’ai toujours l’ambition de réussir à Lyon. Après, en fonction de ça, des questions se poseront. Mais pour l’instant, je suis très bien à Lyon et mon envie est d’y réussir. Après je suis encore un jeune joueur, j’ai besoin de temps de jeu." L’hiver dernier, malgré l’intérêt de Galatasaray, de la Fiorentina, ou encore de l’Olympique de Marseille, Ferri avait préféré rester dans le Rhône. L’hiver dernier, malgré l’intérêt de Galatasaray, de la Fiorentina, ou encore de l’Olympique de Marseille, Ferri avait préféré rester dans le Rhône.

