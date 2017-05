PSG : Georgen veut un prêt « Par Romain Lantheaume - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi, le latéral droit Alec Georgen (18 ans, une apparition toutes compétitions confondues cette saison) a rempilé jusqu’en 2020 en faveur du Paris Saint-Germain. Cependant, après avoir dû se contenter d’un temps de jeu dérisoire en équipe première cette saison, le jeune espoir entend bien partir en prêt afin d’engranger de l’expérience ailleurs. "On avait demandé une prolongation afin qu’Alec puisse être prêté ensuite, a expliqué le père du joueur, Pascal Georgen, au quotidien L’Equipe. On l’a fait pour ça. Le club s’est engagé à le prêter. Il a besoin de jouer." Le natif de Clamart dispose d’offres en provenance de la Ligue 1 et de l’étranger. Le natif de Clamart dispose d’offres en provenance de la Ligue 1 et de l’étranger.

