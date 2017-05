Barça : Iniesta s'interroge

Sous contrat jusqu'en juin 2018, Andrés Iniesta (33 ans, 23 matchs en Liga cette saison) hésite à prolonger au FC Barcelone. Le milieu de terrain barcelonais a exprimé ses doutes, laissant entendre que ses performances durant cette saison le poussent à s'interroger.

"Je ne dis que je ne vais pas renouveler mon contrat, mais plutôt d’évaluer beaucoup de choses différentes. Ce n’est pas une question économique. Il y a plusieurs facteurs qui font que sur le plan personnel, la saison n’a pas été bonne. Je dois prendre une décision honnête et qui satisfera tout le monde. Je ne savais pas pour Valverde jusqu’à l’officialisation. Je lui ai parlé quelques fois, mais pas beaucoup", a confié l'Espagnol dans des propos rapportés par Four Four Two.

Une faille dans laquelle la Juventus Turin pourrait tenter de s'engouffrer ().