Leicester : Mahrez loin d'avoir été entendu... « Par Romain Lantheaume - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi, l’ailier de Leicester, Riyad Mahrez (26 ans, 36 matchs et 6 buts en Premier League cette saison), a clairement annoncé la couleur pour le mercato en demandant un départ à ses dirigeants (voir ici). Si l’Algérien a notamment mis en avant un accord tacite convenu il y a un an pour un départ cet été, les Foxes ne semblent visiblement pas sur la même longueur d’ondes ! En effet, d’après Sky Sports, le champion d’Angleterre 2015-2016 compte bien garder ses meilleurs éléments. Et pour qu’une offre concernant l’ancien Havrais soit acceptée, il faudrait qu’elle reflète son statut de meilleur joueur de Premier League de l’année 2015-2016, de nominé au Ballon d’Or et de joueur de Ligue des Champions. Autrement dit, les 45 millions d’euros jusqu’à présent évoqués dans ce dossier pourraient ne pas suffire. En outre, selon la même source, malgré l’intérêt d’Arsenal ou encore de Monaco, Leicester n’a encore reçu aucune offre pour le Fennec, qui va devoir s’armer de patience pour faire plier sa direction… En outre, selon la même source, malgré l’intérêt d’Arsenal ou encore de Monaco, Leicester n’a encore reçu aucune offre pour le Fennec, qui va devoir s’armer de patience pour faire plier sa direction…

