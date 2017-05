Nice : Seri, avantage Paris ?

Nice : Seri, avantage Pari s ? « Par Romain Lantheaume - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présenté comme la priorité du Paris Saint-Germain et du futur directeur sportif Antero Henrique au milieu de terrain, le Niçois Jean-Michaël Seri (25 ans, 34 matchs et 7 buts en L1 cette saison) doit rencontrer les dirigeants franciliens dans les prochains jours pour discuter des contours d’un futur contrat (durée et rémunération), confirme L’Equipe ce mercredi. Mais, dans le même temps, le quotidien sportif confirme aussi la piste menant au FC Barcelone puisque le directeur sportif catalan, Robert Fernandez, apprécierait particulièrement l’Ivoirien. La nomination du nouvel entraîneur, Ernesto Valverde, ayant permis d’éclaircir les choses, le dirigeant compterait désormais lui aussi entamer des discussions dans ce dossier. Cependant, même s’il a récemment clamé son attrait pour les Blaugrana (voir ici), l’Aiglon est bien conscient qu’il a plus de chances d’avoir du temps de jeu au PSG qu’en Catalogne. Un paramètre qui a son importance. A noter que la clause de départ de 40 millions d’euros de l’Azuréen ne s’appliquerait qu’en cas de transfert à l’étranger. Pour un mouvement en France, 25 M€ pourraient suffire. Cependant, même s’il a récemment clamé son attrait pour les Blaugrana (), l’Aiglon est bien conscient qu’il a plus de chances d’avoir du temps de jeu au PSG qu’en Catalogne. Un paramètre qui a son importance. A noter que la clause de départ de 40 millions d’euros de l’Azuréen ne s’appliquerait qu’en cas de transfert à l’étranger. Pour un mouvement en France, 25 M€ pourraient suffire.

News lue par 13799 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+