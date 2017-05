Tigres : Gignac nie avoir frappé un journaliste

L'attaquant français André-Pierre Gignac (31 ans) a été accusé d'avoir frappé un journaliste après la finale perdue par les Tigres de Monterrey contre les Chivas de Guadalaraja (2-2, 1-2), lors du tournoi de clôture du championnat mexicain. Furieux, l'ancien Marseillais a démenti l'information sur son compte Twitter.

"Tu es un p... de menteur, si je t'avais frappé, tu serais encore au sol dans le stade, crois-moi ! Qu'est-ce que tu veux ? Tromper les gens ? Avoir plus de followers ? Tu ne peux pas comprendre la tristesse et l'énervement d'un joueur après une finale perdue ? Tu étais derrière moi, entrain de me suivre, de me crier dessus comme un animal, pourquoi ?", peut-on lire.