Leicester : Mahrez confirme son envie de partir « Par Romain Rigaux - Le 30/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Riyad Mahrez (26 ans, 36 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) et Leicester, c'est bientôt fini. Dans un communiqué publié par Sky Sports, l'ailier des Foxes confirme son intention de partir cet été. "Avec toute l’admiration et le respect que j’ai pour le Leicester City Football Club, je veux être totalement honnête et transparent avec le club et je l’ai informé que je sens qu’il est temps pour moi de partir. J’ai eu une bonne discussion avec le président l’été dernier et on avait conclu que je pourrais rester pour une saison supplémentaire, pour aider l’équipe du mieux que je pouvais pour faire la transition entre le titre de champion et la saison d’après, et pour la Ligue des Champions. En revanche, je suis ambitieux et je sens qu’il est le temps de partir sur une nouvelle expérience", explique l'international algérien. Leicester attend au moins 45 millions d'euros pour lâcher l'ancien Havrais. Leicester attend au moins 45 millions d'euros pour lâcher l'ancien Havrais.

