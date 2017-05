Lyon : Lacazette n'exclut pas de rester !

Lyon : Lacazette n'exclut pas de reste r ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 30/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bénéficiant d'un bon de sortie, Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) devrait quitter l'Olympique Lyonnais cet été. Mais à condition de trouver un club qui lui convient. L'international tricolore exclut visiblement de partir pour partir. "Je pense que j’ai atteint un moment de ma carrière où c’est un tournant. Je n’exclus aucune possibilité. Je suis bien à Lyon et je peux aussi aller ailleurs. Ce n’est pas sûr que je quitte mon club formateur, a précisé Lacazette ce mardi en conférence de presse. Il n’y a rien de signé, rien d’officiel. Oui, j’ai un bon de sortie, ça ne veut pas dire que je suis parti." On l'aura compris, le Lyonnais ne tient pas à atterrir dans un club de second rang. On l'aura compris, le Lyonnais ne tient pas à atterrir dans un club de second rang.

