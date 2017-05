Dortmund : c'est fini pour Tuchel ! (officiel)

Comme pressenti, Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du Borussia Dortmund. Le BvB a annoncé ce mardi s'être séparé de son entraîneur. "Au terme d’une réunion avec les dirigeants du club, l’entraîneur, et son agent qui a eu lieu ce mardi, la décision a été prise de prendre des chemins séparés. Nous tenons à remercier Thomas Tuchel et son staff pour leur travail au BvB et cette victoire en finale de Coupe d’Allemagne ce samedi", a indiqué le club allemand dans un communiqué.

Pour succéder à Tuchel, le Borussia pense notamment à l'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre.