PSG : prolongation pour le jeune Georgen (off.) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 30/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un temps de jeu des plus limités, Alec Georgen (18 ans, une apparition toutes compétitions confondues cette saison) a choisi de lier son avenir à celui du Paris Saint-Germain. Le jeune latéral droit s'est engagé ce mardi jusqu'en juin 2020 avec le vice-champion de France. "Je suis très honoré et extrêmement fier de pouvoir prolonger mon contrat. C’est une grande marque de confiance de la part du club. Cela me pousse, me motive encore plus pour la suite de mon aventure au Paris Saint-Germain. Pour un jeune joueur comme moi, la priorité est d’engranger un maximum de temps de jeu au niveau professionnel, pouvoir accumuler de l’expérience, montrer que je peux évoluer au plus haut niveau. J’espère bien sûr me faire une place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain", a réagi le défenseur après la signature de son contrat. Sera-t-il le nouveau concurrent de Meunier à droite la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr... Sera-t-il le nouveau concurrent de Meunier à droite la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr...

