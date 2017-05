PSG : Thiago Silva pousserait pour Allegri... « Par Youcef Touaitia - Le 30/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il a été conforté par Nasser Al-Khelaïfi à la tête du Paris Saint-Germain, Unai Emery va devoir rester sur ses gardes. Et pour cause, France Football nous informe que le défenseur central et capitaine du club de la capitale, Thiago Silva (32 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 cette saison), pousserait en interne afin de lui trouver un remplaçant. Alors que les relations entre les deux hommes sont beaucoup plus fraîches depuis la débâcle à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions, le Brésilien militerait auprès de ses supérieurs pour attirer l'actuel entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri. Un souhait qui risque d'être compliqué à exaucer puisque l'Italien, sous contrat jusqu'en juin 2018, devrait rapidement rempiler avec la Vieille Dame. Pour rappel, les deux hommes se sont côtoyés durant deux saisons au Milan AC (2010-2012). Pour rappel, les deux hommes se sont côtoyés durant deux saisons au Milan AC (2010-2012).

