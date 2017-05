ASSE : Assou-Ekotto pas tendre avec Galtier

Aujourd'hui à Metz, le latéral gauche Benoît Assou-Ekotto (33 ans, 18 matchs en L1 cette saison) a évolué à Saint-Etienne lors de la saison 2015-2016. Une mauvaise expérience pour le Camerounais, qui n'a pas hésité à critiquer le futur ex-entraîneur stéphanois, Christophe Galtier.

"Ça ne me dérange pas qu'ils soient incompétents (les dirigeants, ndlr) mais je ne travaillerai pas avec. Quand j'ai signé dans ce club et que l'entraîneur m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit : 'Tu sais, Benoît, je suis comme toi. Quand il y en a un qui me casse les c..., je lui dis les yeux dans les yeux. Au moins, c'est dit et on avance'. Un an après, le mec me dit : 'Je veux te garder'", confie l'ancien joueur de Tottenham sur les ondes de RMC. Avant la déception.

"A la reprise de l'entraînement, je n'ai plus de son, plus de lumière du monsieur et il n'est pas foutu de m'appeler pour me dire : 'Tu sais quoi, finalement, à 48h de la reprise de l'entraînement, on préfère ne pas te prendre même si on t'a dit qu'on allait le faire'. (...) Travailler avec un serpent, ça ne me plaît pas", a poursuivi le Lorrain. Assou-Ekotto, comme souvent très cash.