Arsenal : Sanchez-Özil, le club prêt à tout !

Arsenal : Sanchez-Özil, le club prêt à tou t ! « Par Youcef Touaitia - Le 30/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cinquième de Premier League, Arsenal ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions. Un manque à gagner non-négligeable pour les Gunners, qui vont devoir trouver les arguments nécessaires afin de retenir les deux stars du club, Mesut Özil (28 ans, 33 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) et Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison). En fin de contrat en juin 2018, l'Allemand et le Chilien, qui ne manquent pas de prétendants, pourraient donc rapidement obtenir une rallonge assez conséquente au sein de leur équipe actuelle. En effet, The Telegraph croit savoir que la formation londonienne aurait dans l'idée de leur proposer à chacun un nouveau contrat avec à la clé, un salaire annuel de 16 millions d'euros ! Des émoluments très élevés qui représentent près du double de ce que touchent actuellement les deux joueurs. Dos au mur, les décideurs d'Arsenal, pourtant mesurés dans les négociations ces dernières années, ont semble-t-il choisi de sortir le grand jeu pour retrouver au plus vite la C1 avec leurs deux têtes de gondole. Des émoluments très élevés qui représentent près du double de ce que touchent actuellement les deux joueurs. Dos au mur, les décideurs d'Arsenal, pourtant mesurés dans les négociations ces dernières années, ont semble-t-il choisi de sortir le grand jeu pour retrouver au plus vite la C1 avec leurs deux têtes de gondole.

