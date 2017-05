Man City : Nolito ne cache pas sa frustration « Par Eric Bethsy - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé l’été dernier en provenance du Celta Vigo, l’attaquant de Manchester City Nolito (30 ans, 19 apparitions et 4 buts en Premier League cette saison) a complètement disparu de la circulation. Frustré, l’ancien joueur du FC Barcelone veut absolument quitter les Citizens et surtout le manager Pep Guardiola... "J'aimerais quitter Manchester City. En prêt, dans le cadre d'un transfert, peu importe, a insisté l’Espagnol interrogé par Marca. (...) J'espère revenir en Espagne, je sais que l'Atletico et le Celta Vigo sont intéressés. Jusqu'au mois de décembre, je jouais et j'étais content. Mais après ces quatre mois, je n'ai presque pas joué. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous devriez lui demander (à Guardiola, ndlr). C'est une saison à oublier, une expérience qui ne s'est pas passée comme je l'espérais. Mais j'espère que nous trouverons une solution cet été." Avec la venue de Bernardo Silva, Nolito a effectivement intérêt à se trouver un point de chute. Avec la venue de Bernardo Silva, Nolito a effectivement intérêt à se trouver un point de chute.

