Nice : les adversaires potentiels en LdC « Par Eric Bethsy - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Troisième de Ligue 1, l’OGC Nice disputera le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une épreuve périlleuse, surtout si le Gym n’a pas de chance lors du tirage au sort prévu le 14 juillet. En effet, les Aiglons connaissent leurs cinq adversaires potentiels. Parmi eux, le finaliste de l’Europa League et bourreau de l’Olympique Lyonnais, l’Ajax Amsterdam, est un adversaire dangereux. Dans l’idéal, il faudrait aussi éviter le Dynamo Kiev et le CSKA Moscou, sachant qu’un déplacement en Ukraine ou en Russie ne débouche jamais sur une partie de plaisir. Une confrontation face aux Belges du FC Bruges ou contre les Tchèques du Viktoria Plzen semble plus intéressante pour Nice. Sur le papier en tout cas. A noter que les matchs aller auront lieu les 25 et 26 juillet, une semaine avant le retour programmé les 1er et 2 août. Les adversaires potentiels de l'OGCN : - Ajax Amsterdam (Pays-Bas) - Dynamo Kiev (Ukraine) - CSKA Moscou (Russie) - FC Bruges (Belgique) - Viktoria Plzen (République tchèque) - Viktoria Plzen (République tchèque)

