ASSE : l'agent de Ruffier sort du silence !

La rumeur n'a pas du tout plu. Comme nous vous l'indiquions samedi (voir ici), le gardien de l'AS Saint-Etienne Stéphane Ruffier (30 ans, 31 matchs en L1 cette saison) aurait réclamé un bon de sortie. De quoi agacer son agent Patrick Glanz qui a tenu à démentir l'information.

"Chaque année Stéphane tient le même discours, a-t-il réagi sur le site de But Football Club. Si un grand club vient, il sera attentif comme tous les joueurs de la planète le sont durant le mercato. Maintenant, je tiens à préciser que deux clubs anglais m'ont contacté récemment et que nous n'avons pas donné suite, comme c'est déjà arrivé par le passé. Stéphane a prolongé en novembre dernier jusqu'en 2021, il lui reste quatre ans de contrat, et il n'est pas question pour lui de partir huit mois plus tard même s'il doit gagner quelques euros de plus."

A priori, le futur coach des Verts pourra compter sur l'ancien Monégasque.