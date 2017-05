OM : les grandes ambitions de Cabella « Par Eric Bethsy - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplaçant sous les ordres de Rudi Garcia, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille Rémy Cabella (27 ans, 29 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ne craint pas d’être poussé vers la sortie. Ambitieux, l’ancien Montpelliérain espère s’imposer et retrouver sa place en équipe de France. "Si je redeviens décisif à Marseille, j'aurai ma carte à jouer, a annoncé le joueur aux 4 sélections dans So Foot. Pour l'instant, c'est loin mais cela doit rester une ambition de retrouver l'équipe de France. Je suis sous contrat jusqu'en 2020, je veux m'imposer. Quels que soient les nouveaux joueurs, je m'en fous. Je connais mon football, je reviens bien, je suis content ici. Qu'on me fasse jouer à mon poste ou plus haut, je me sens bien. Si je garde ma mentalité, l'OM aura besoin de moi. Qu'on soit champion de France, qu'on aille loin en Ligue des Champions." En tout cas, l’état d’esprit de Cabella devrait plaire à son entraîneur. En tout cas, l’état d’esprit de Cabella devrait plaire à son entraîneur.

