Montpellier : rien d'intéressant pour Boudebouz « Par Eric Bethsy - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n’est un secret pour personne, le milieu offensif de Montpellier Ryad Boudebouz (27 ans, 33 matchs et 11 buts en L1 cette saison) est disponible sur le marché des transferts. Mais à en croire le président délégué Laurent Nicollin, les clubs intéressés ne passent pas vraiment à l’action. "Un bon de sortie pour Ryad Boudebouz ? Il l’a depuis quelque temps, ce bon de sortie ! On s’est mis d’accord avec Ryad et son agent. Il a fait une très belle saison et il mérite d’aller dans un club plus huppé, a confié le dirigeant à Eurosport. Néanmoins, nous n’avons pas spécialement d’offre pour lui. On en a quelques-unes, mais rien de bien sérieux et d’intéressant pour lui." Rappelons que le MHSC réclame 15 millions d’euros pour le transfert de l’international algérien, ce qui explique peut-être cette situation. Rappelons que le MHSC réclame 15 millions d’euros pour le transfert de l’international algérien, ce qui explique peut-être cette situation.

