Nice : Ricardo Pereira doit attendre « Par Eric Bethsy - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté pendant deux ans à l’OGC Nice, Ricardo Pereira (23 ans, 24 matchs et 2 buts en L1 cette saison) devrait revenir au FC Porto. En effet, le Gym n’a pas les moyens de payer les 25 millions d’euros de sa clause libératoire. Du coup, le latéral ou ailier droit est dans le flou. "Je ne sais pas. Les responsables du FC Porto auront sans doute d’autres dossiers à régler, mais je pense qu'ils me contacteront bientôt, a confié le Portugais à O Jogo. Mon prêt à Nice est terminé et je vais attendre maintenant. Tout dépend du FC Porto. Etant donné que mon avenir ne dépend pas que de moi, ça ne sert à rien de parler. Je vais attendre de voir ce que souhaite faire le FC Porto et je parlerai avec eux s'il doit y avoir des discussions." Sous contrat avec les Dragons jusqu’en 2019, Ricardo Pereira intéresseraient Liverpool et l’Inter Milan. Sous contrat avec les Dragons jusqu’en 2019, Ricardo Pereira intéresseraient Liverpool et l’Inter Milan.

