EdF : Deschamps, le message pour Sissoko « Par Damien Da Silva - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté du côté de Tottenham, le milieu de terrain Moussa Sissoko (27 ans, 25 apparitions en Premier League cette saison) a été tout de même appelé en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps. Face à la presse, le technicien tricolore a justifié sa décision, tout en envoyant un message très clair à son joueur. "Moussa reste le même joueur. Il a eu une saison difficile avec Tottenham. Je l'ai repris car il fait partie des joueurs cadres. Pour lui, et pour nous aussi, il ne doit pas vivre la même saison l'an prochain. Il a toujours bien répondu sur le terrain", a expliqué Deschamps. Avec cet avertissement, Sissoko devrait chercher à quitter les Spurs cet été pour disposer d'un temps de jeu plus important à un an de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille (voir ici) ? Avec cet avertissement, Sissoko devrait chercher à quitter les Spurs cet été pour disposer d'un temps de jeu plus important à un an de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille () ?

