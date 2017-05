EdF : le mercato, Deschamps prêt à conseiller « Par Damien Da Silva - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent devant les médias ce lundi pour le rassemblement de l'équipe de France, le sélectionneur Didier Deschamps a été interrogé sur le mercato à venir. Et pour le technicien tricolore, les joueurs doivent, sans surprise, privilégier l'aspect sportif à un an de la Coupe du Monde 2018 en Russie. "Si des joueurs veulent que je leur donne mon avis, je leur donne. Pour l'instant, c'est l'équipe de France, ils auront le temps après le 13 juin de régler leurs problèmes personnels. Pour les joueurs, c'est une année de Coupe du Monde, la priorité sportive doit être là. C'est à eux de choisir", a fait savoir Deschamps. Cet avis du sélectionneur des Bleus pourrait avoir un impact sur l'avenir de plusieurs éléments comme Kurt Zouma et Moussa Sissoko, peu utilisés à Chelsea et Tottenham, ou encore Kylian Mbappé, qui a sûrement un intérêt à rester à l'AS Monaco pour confirmer. Cet avis du sélectionneur des Bleus pourrait avoir un impact sur l'avenir de plusieurs éléments comme Kurt Zouma et Moussa Sissoko, peu utilisés à Chelsea et Tottenham, ou encore Kylian Mbappé, qui a sûrement un intérêt à rester à l'AS Monaco pour confirmer.

