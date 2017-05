PHOTOS : le nouveau maillot domicile du Barça « Par Romain Lantheaume - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour tourner la page sur une saison décevante malgré le sacre en Coupe du Roi samedi contre Alavés (3-1), le FC Barcelone a dévoilé ce lundi son maillot domicile pour le prochain exercice. Si la tradition est respectée avec les couleurs blaugrana, Nike a opté pour des bandes plus fines et légèrement ondulées. On remarquera aussi l’apparition du nouveau sponsor japonais du Barça, Rakuten, et la présence du drapeau catalan autour du cou. Une nouvelle tunique pour retrouver les sommets ? Nouveau maillot et nouveau sponsor pour le Barça

Piqué et sa bande fiers de leur nouvelle tunique



News lue par 9682 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+