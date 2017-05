Nice : Balotelli vers un retour en Italie ?

Nice : Balotelli vers un retour en Itali e ? « Par Damien Da Silva - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une saison intéressante du côté de l'OGC Nice, l'attaquant Mario Balotelli (26 ans, 23 matchs et 15 buts en L1 cette saison) ne devrait pas poursuivre son aventure avec le Gym. En fin de contrat, l'international italien a été récemment annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais, mais son avenir pourrait finalement s'écrire en Serie A. "Il a déjà reçu des offres d’équipes italiennes. Il décidera au calme, en suivant son propre cœur", a confié l'agent de Balotelli, Mino Raiola, pour Sky Sports. A un an de la Coupe du Monde 2018 en Russie, le Transalpin pourrait effectuer le choix de revenir dans le championnat italien afin de retrouver la sélection. A un an de la Coupe du Monde 2018 en Russie, le Transalpin pourrait effectuer le choix de revenir dans le championnat italien afin de retrouver la sélection.

