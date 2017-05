Monaco : Bernardo Silva, Jardim donne son avis « Par Damien Da Silva - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grand artisan de la belle saison de l'AS Monaco, l'ailier Bernardo Silva (22 ans, 37 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a été vendu à Manchester City pour 50 millions d'euros (hors bonus) vendredi. Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim a réagi après ce premier départ important. "On a parlé ensemble vendredi, je l’ai félicité, il est content. La vie, c’est des opportunités à saisir. Et je suis content aussi de ces trois années où je l’ai aidé à progresser à devenir plus fort que lorsqu’il est arrivé de Benfica B", s'est félicité le technicien portugais. Recruté pour 15 millions d'euros en 2014, Silva a effectivement connu une belle progression au sein du club de la Principauté. Recruté pour 15 millions d'euros en 2014, Silva a effectivement connu une belle progression au sein du club de la Principauté.

