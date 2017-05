Chelsea : Terry en pleine hésitation « Par Romain Lantheaume - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat, John Terry (36 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) s’apprête à quitter Chelsea cet été après 22 ans au club. Mais le défenseur central n’a toujours pas décidé s’il souhaite ou pas poursuivre sa carrière. "J'ai des options mais rien n'est gravé dans le marbre. Tout le monde me questionne à ce sujet et personne ne me croit quand je dis que rien n'est encore fixé", a expliqué l’Anglais à la BBC, précisant qu’il se donne encore une semaine de réflexion. En Premier League, Swansea, West Bromwich Albion et Bournemouth espèrent convaincre le vétéran d’effectuer une dernière pige. Des clubs chinois et de Major League Soccer se trouvent également sur les rangs. En Premier League, Swansea, West Bromwich Albion et Bournemouth espèrent convaincre le vétéran d’effectuer une dernière pige. Des clubs chinois et de Major League Soccer se trouvent également sur les rangs.

