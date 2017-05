Lorient : Casoni s'exprime sur son avenir « Par Romain Lantheaume - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé sur le banc de Lorient en novembre dernier, l’entraîneur Bernard Casoni a permis aux Merlus d’opérer une belle remontée au printemps et de disputer le barrage de promotion/relégation. Mais les Bretons ont échoué face à Troyes (1-2, 0-0) et évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Du coup, le Sudiste ne sait pas de quoi son avenir sera fait. "Je ne sais pas du tout, on verra demain (lundi, ndlr). Mon objectif c'était le maintien, il n'a pas été atteint. Je ne suis pas dans la tête du président, on doit se voir demain, on en discutera", a expliqué l’ancien coach de Bastia devant la presse. A priori, le technicien de 55 ans n’exclut donc pas de rester sur le banc lorientais en L2, sous réserve que ses dirigeants souhaitent poursuivre la collaboration. A priori, le technicien de 55 ans n’exclut donc pas de rester sur le banc lorientais en L2, sous réserve que ses dirigeants souhaitent poursuivre la collaboration.

