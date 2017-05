Chelsea : Hazard botte en touche grâce à Lukaku « Par Romain Lantheaume - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il n’y a pas que balle au pied qu’Eden Hazard (26 ans, 36 matchs et 16 buts en Premier League cette saison) a l’art de se sortir de situations a priori inextricables. Lorsqu’il est question de son avenir, l’ailier de Chelsea parvient aussi à éviter les pièges tendus par la presse, quitte à utiliser une rumeur concernant un de ses coéquipiers en sélection belge ! "Si je signe une prolongation de contrat, il n’y aura peut-être plus assez d’argent pour acheter Romelu (Lukaku, ndlr), a plaisanté l’ancien Lillois dans les colonnes du journal Het Nieuwsblad. Je suis bien dans ce club. Quand je reviendrai de l’équipe nationale, nous aurons le temps de parler et de voir ce qui est possible. À l’heure actuelle, il n’y a toujours rien sur la table. Je reste calme, nous parlerons à la fin de la saison. Ou pas... on verra." Le Diable Rouge est annoncé comme l’une des priorités du Real Madrid cet été, tandis que son compatriote d’Everton Romelu Lukaku figurerait dans le viseur des Blues. Le Diable Rouge est annoncé comme l’une des priorités du Real Madrid cet été, tandis que son compatriote d’Everton Romelu Lukaku figurerait dans le viseur des Blues.

News lue par 10225 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+