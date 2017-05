Monaco : Jardim annonce une semaine décisive « Par Romain Lantheaume - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quel avenir pour Leonardo Jardim ? Auteur d’une saison exceptionnelle sur le banc de l’AS Monaco, l’entraîneur portugais a tapé dans l’œil de plusieurs prétendants dont l’Inter Milan et d’un club chinois prêt à lui proposer un contrat XXL (voir ici). Les prochains jours s’annoncent déterminants pour le champion de France. "J'ai encore deux ans de contrat, je n'ai pas de problème pour trouver le sommeil, je ne me demande pas de quoi demain sera fait. Cette semaine on va discuter, je vais regarder réellement quelles sont les propositions, ce qui peut se passer, puis prendre une décision tranquillement, a expliqué le Lusitanien dans les colonnes de L’Equipe. Les dirigeants et moi, on se connaît bien, avec Vadim (Vasilyev, le vice-président de l'ASM, ndlr), on sait se parler les yeux dans les yeux, se dire les choses. On fait ça chaque année, cette fois n'est pas différente des autres." De son côté, l’ASM se verrait bien prolonger Jardim. Pour ce faire, le club princier va devoir réaliser un effort sur le plan financier. De son côté, l’ASM se verrait bien prolonger Jardim. Pour ce faire, le club princier va devoir réaliser un effort sur le plan financier.

