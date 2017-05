Troyes : M. Samassa - "un groupe magnifique"

En tenant Lorient en échec (0-0), Troyes a validé son billet pour la Ligue 1. Une juste récompense pour Mamadou Samassa.

"On est très fier, on a fait une super saison avec un groupe magnifique, exceptionnel. On a fait un super match, on est vraiment très content. On a pris du plaisir depuis le début de la saison. On est fier de retrouver la Ligue 1", a réagi le portier troyen après la rencontre.