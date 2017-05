Man City : West Ham s'attaque à Iheanacho

Tombé bien bas dans la hiérarchie des attaquants de Manchester City, Kelechi Iheanacho (20 ans, 20 apparitions et 4 buts en Premier League cette saison) pourrait profiter du mercato d’été pour demander un départ. Et plusieurs prétendants se trouvent déjà sur les rangs, à l’image du Borussia Dortmund et d’Everton. Mais le plus actif dans ce dossier semble bien être West Ham.

En effet, d’après Sky Sports, les Hammers ont formulé une offre ferme pour le prometteur Nigérian. Son montant n’est pas précisé mais selon la même source, les Skyblues évaluent le Super Eagle à près de 23 millions d’euros. Pour rappel, le club londonien a déjà accueilli un transfuge en provenance de City ces derniers jours, le latéral droit Pablo Zabaleta, qui arrivait en fin de contrat.