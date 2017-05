Bordeaux : écœuré, Carrasso s'est senti "cocu" « Par Romain Lantheaume - Le 28/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme prévu, Cédric Carrasso (35 ans, 24 matchs en L1 cette saison) continue de vider son sac. Non conservé après 8 années chez les Girondins de Bordeaux et privé d’adieux à domicile, le gardien estime qu’il a été pris pour un imbécile par ses dirigeants ! "Ce qui était difficile à accepter, c’est l’incertitude. (...) Le choix de prendre un autre gardien ne me dérange pas, le choix stratégique du club ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c’est que tous les jours, on me répétait : 'On n'a pas fait le choix, on attend la fin de la saison'", a pesté l’ancien Marseillais au micro de SFR Sport. "Quand on voit l’arrivée (de Benoît Costil, ndlr), de la façon dont ça s’est passé... La dernière personne qui est au courant c’est toujours la personne qui est cocue." Un avis que partageront sans doute les supporters du club aquitain. "Quand on voit l’arrivée (de Benoît Costil, ndlr), de la façon dont ça s’est passé... La dernière personne qui est au courant c’est toujours la personne qui est cocue." Un avis que partageront sans doute les supporters du club aquitain.

