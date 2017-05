Divers : Assou-Ekotto va garder son short !

Divers : Assou-Ekotto va garder son shor t ! « Par Romain Lantheaume - Le 28/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non, Benoît Assou-Ekotto (33 ans, 18 matchs en L1 cette saison) ne finira pas en star du X ! En fin de semaine pourtant, l'entraîneur de Birmingham, Harry Redknapp, qui l'a connu à Tottenham, a évoqué une possible reconversion dans le cinéma pornographique pour le Camerounais (voir ici). Mais selon le latéral gauche en fin de contrat avec Metz, qui a formellement démenti, il s'agissait d'une simple plaisanterie. "C'était juste une blague, ce n'est pas méchant. Ce qui est aberrant, c'est qu'on puisse prendre ça au sérieux. Comme si je voulais devenir acteur porno ! Un footeux qui dit qu'il arrête le foot pour se lancer dans le porno, c'est comme un footeux qui avoue son homosexualité, ce n'est pas demain la veille ! C'est beaucoup trop tabou", a rétorqué l'ancien Spur dans les colonnes de France Football. "Ça m'a fait rire. Mais ma mère l'a découvert ce matin, jour de fête des mères. Elle m'a dit qu'elle aurait préféré un autre cadeau…" On la comprend. "Ça m'a fait rire. Mais ma mère l'a découvert ce matin, jour de fête des mères. Elle m'a dit qu'elle aurait préféré un autre cadeau…" On la comprend.

