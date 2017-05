Arsenal : Coquelin tient à Wenger « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- On saura la semaine prochaine si Arsène Wenger repart pour un tour avec Arsenal ou non. Francis Coquelin (26 ans, 29 matchs en Premier League cette saison) espère lui que le Français prolongera chez les Gunners. "Je pense que c'est un plaisir pour tout le monde d'offrir ce trophée au coach. On saura dans les prochains jours ce qu'il va faire. Peu importe sa décision, je pense que c'était important pour lui de remporter cette FA Cup. On est tous fiers de l'avoir fait. Nous, on espère qu'il va rester, mais ce n'est pas notre décision, il est le seul à pouvoir décider. On verra dans quelques jours... Il a fait tellement pour le club. Je pense qu'il est important que les fans n'oublient pas, même si les dernières saisons ont été difficiles. Je sais qu'il fera tout pour remporter des trophées la saison prochaine", a indiqué le milieu de terrain français après la victoire de son équipe en finale de FA Cup contre Chelsea samedi (2-1).

