Chelsea : un seul club attire Diego Costa

Alors qu'on l'annonce régulièrement en Chine, Diego Costa (28 ans, 35 matchs et 20 buts en Premier League cette saison) ne devrait pas quitter Chelsea cet été. Sauf si c'est l'Atletico Madrid qui venait à vouloir le récupérer... "Il n'y a qu'une seule équipe où je pourrais aller. Je n'ai pas l'intention de partir. Je suis bien ici. Il me reste deux ans de contrat. Mais si le club veut me vendre, j'ai précisé qu'il n'y avait qu'un seul club où je pourrais aller. Les gens parlent trop de la Chine. Il y a une Coupe du monde et si je pars en Chine, je ne la jouerai pas, a expliqué l'international espagnol après la finale de FA Cup perdue 2-1 face à Arsenal samedi (1-2). Je vais rester ici si je vois que le club et le manager veulent me garder. S'ils veulent me vendre pour prendre un autre attaquant, je ne partirai pas en Chine mais si ça vient de l'Atletico, alors oui je suis partant." Si l'Atletico cherche un buteur, il sait vers qui se tourner.

