Barça : Mathieu, un signe qui ne trompe pas ?

A un an du terme de son contrat, Jérémy Mathieu (33 ans, 13 matchs et 1 but en Liga cette saison) devrait quitter le FC Barcelone cet été. A en croire le Mundo Deportivo, le départ du défenseur français ne ferait plus aucun doute puisque ce dernier, après la finale de Coupe du Roi remportée 3-1 par les Blaugrana contre Alaves, aurait fait signer un ballon à plusieurs de ses partenaires en guise de souvenir.

La publication catalane ajoute que l'ex-international tricolore disposerait déjà de deux offres.