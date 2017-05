OM : Germain, Balotelli... Garcia fait le point

A l’approche du mercato estival, les rumeurs vont bon train du côté de l’Olympique de Marseille, notamment pour le poste d’avant-centre. Invité sur le plateau de Téléfoot, le coach phocéen, Rudi Garcia, n’a pas cherché à dissimuler son intérêt pour le Monégasque Valère Germain (27 ans, 36 matchs et 10 buts en L1 cette saison), tout en se montrant un peu moins affirmatif concernant Mario Balotelli (26 ans, 23 matchs et 15 buts en L1 cette saison), en fin de contrat à Nice et lui aussi annoncé dans le viseur de l’OM.

"On cherche des grands joueurs et Valère en fait partie, s’il veut venir chez nous, on l’accueille avec plaisir, a lancé l’ancien entraîneur de Lille. Mario, c’est un grand attaquant, c’est un peu le style de Bafé Gomis même si c’est un peu différent. Nous on veut garder Bafé, si ce n’est pas le cas, on s’intéressera à tous les grands attaquants, Mario Balotelli l’a encore démontré en France, c’est un attaquant de grande qualité."

Dans un autre registre, Garcia a également confirmé son intérêt pour le défenseur central d’Arsenal, Laurent Koscielny.