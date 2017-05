Arsenal : Wenger en a trop dit ?

Quel avenir pour Arsène Wenger ? En fin de contrat en juin avec Arsenal, le très contesté technicien a fait savoir qu’il effectuera une annonce sur son futur mercredi ou jeudi (voir ici). Mais visiblement, comme pressenti, celui qui vient de remporter sa 7e FA Cup (un record !) s’imagine rester à Londres.

"Nous avons un conseil d’administration mardi et je crois que ce sera plus clair mercredi ou jeudi. Je crois que la tendance est positive, a lâché l’Alsacien à la BBC. Je ne crois pas que le futur du club dépende d’un seul match. Suis-je la bonne personne pour mener ce club plus loin ? (…) Vous ne pouvez pas faire ce métier pendant 35 ans si vous n’êtes pas l’homme de la situation. Avec un ou deux renforts, on aura notre mot à dire la saison prochaine."

C’est donc clair, Wenger se voit encore à la tête des Gunners lors du prochain exercice…