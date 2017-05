Caen : ... et balance sur Rodelin « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En égalisant dans les dernières minutes à Paris le week-end dernier (1-1), Caen a sauvé sa tête de justesse parmi l'élite. Sans ce but, c'est le Stade Malherbe qui affronterait Troyes ce dimanche et non Lorient en match retour des barrages. Soulagé et maintenu dans ses fonctions, Patrice Garande a vidé son sac dans les colonnes d'Ouest-France. Le héros du Parc des Princes, Ronny Rodelin (27 ans, 37 matchs et 9 buts en L1 cette saison), en prend notamment pour son grade. "Il a des chiffres, oui. Mais il fait une moins bonne saison. L’année dernière, il prenait la profondeur. Cette année, c’était moins bien, juge son entraîneur. Là où nous sommes déficitaires, c’est sur le nombre de sprints à haute intensité. Le seul qui est au niveau requis, c’est Yann Karamoh. Rodelin par exemple, sur certains matchs, c’est 7 sprints !" Une façon originale de souhaiter de bonnes vacances à son attaquant. Une façon originale de souhaiter de bonnes vacances à son attaquant.

