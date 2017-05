Man Utd : Raiola fait une annonce pour Ibra « Par Romain Lantheaume - Le 28/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) va passer les prochains mois loin des terrains. Alors que son avenir à Manchester United, où il arrivait en fin de contrat, reste des plus incertains, le Suédois n’entend pas raccrocher les crampons, ni rejoindre la Major League Soccer, où son nom revient avec insistance ! "Beaucoup de clubs m’ont approché pour Zlatan. Il peut jouer encore deux ans et il va rester en Europe. C’est sûr à 100%", a annoncé l’agent de l’ancien Parisien, Mino Raiola, au micro de Sky Sport Italia. Les clubs de MLS vont devoir se faire une raison… Les clubs de MLS vont devoir se faire une raison…

