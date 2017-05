ASSE : Puel serait toujours la priorité !

ASSE : Puel serait toujours la priorit é ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Saint-Etienne n'a toujours pas trouvé le nom du successeur de Christophe Galtier. Il faudra sans doute encore patienter quelques jours pour connaître l'heureux élu. En attendant, les Verts continuent de s'activer et veulent installer un grand nom sur le banc de l'ASSE. Alors qu'on pensait qu'il avait refusé le poste, Claude Puel ferait toujours figure de cible prioritaire pour le ticket Roland Romeyer-Bernard Caïazzo, à en croire Le Progrès. Le technicien français doit prochainement rencontrer sa direction afin de savoir si Southampton compte repartir ou non avec lui la saison prochaine. Si c'est non, le manager des Saints pourrait bien accepter la main tendue des Verts. Si on ne lui propose pas mieux ailleurs...

