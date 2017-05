PSG : Maxwell - "très émouvant"

Quelques minutes après le coup de sifflet final d'Angers-Paris Saint-Germain (0-1), Maxwell (35 ans, 20 matchs en L1 cette saison) était en larmes sur le banc de touche (voir la brève de 00h05). Le Brésilien, qui a disputé son dernier match avec le club de la capitale, pourrait toutefois rester au club en tant que dirigeant.

"C'était très émouvant. Thiago Silva a décidé de me donner l'opportunité de soulever la coupe. C'est magnifique. Je ne peux rien faire de plus que de remercier tous les joueurs. Toutes les paroles, les gestes étaient très émouvants, très spéciaux. Je ne sais pas si je vais revenir. Il faut faire la fête car on finit la saison avec un titre, c'est magnifique. Après avec le club, on va voir. Si je ne travaille pas au club, il restera dans mon coeur toute ma vie", a souligné le latéral gauche après la finale de la Coupe de France.

Il serait étonnant que Nasser Al-Khelaïfi ne lui propose pas une reconversion au sein du club.